В Волгограде бомж использовал затопленный подвал в качестве бассейна

/Происшествия/

В подвале дома прорвало трубу с кипятком.

ЧП произошло в Красноармейском районе Волгограда накануне, 25 декабря. Жители многоэтажного дома на улице Копецкого вызвали спасателей и «скорую», сообщив, что в подвале прорвало трубу с кипятком в результате чего, возможно, пострадал бездомный мужчина, периодически там ночующий. Якобы из подвала доносились крики с просьбами о помощи.

Как рассказали медики, прибывшие на вызов, выяснилось, что трубу прорвало еще несколько дней назад. Подвал дома оказался полностью затоплен теплой водой. «Бассейном» воспользовался мужчина без определенного места жительства. Он встретил медиков абсолютно голым и объяснил, что купается здесь уже несколько дней.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и отказался покидать подвал. Он заявил, что является капитаном 3-го ранга, в доказательство чего несколько раз выкрикнул «Карамба!». Прибывшие на место ЧП правоохранители заставили волгоградца прекратить заплыв.

Источник: news.vdv-s.ru