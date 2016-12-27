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/Происшествия/

В Краснодаре парень сбил пенсионерку

В Краснодаре 26 декабря под колеса иномарки попала 63-летняя женщина.

Авария произошла в 17:40 на перекрестке улиц Ярославской и Талалихина. По предварительным данным, 18-летний парень ехал на Opel и сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 63-летнюю женщину.

В результате аварии пенсионерку с сочетанными травмами отвезли в больницу. По факту ДТП проводится проверка. 

Источник: Пресс-служба ОБ ДПС ГИБДД Краснодара

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Категория: Новости / Происшествия

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