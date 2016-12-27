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/Происшествия/

В Тихорецком районе Краснодара мужчина украл костюм чебурашки

48-летний местный житель украл из магазина новогодние костюмы чебурашки и медведя. После кражи злоумышленник не стал скрываться с места преступления. Вместо этого он пытался продать костюмы недалеко от магазина, где они и были украдены.

Инцидент произошёл в Тихорецком районе Краснодара.

Как сообщили  в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, мужчине грозит административный штраф или арест на срок до пятнадцати суток.

Источник: kolmovo.ru

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Категория: Новости / Происшествия

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В Тихорецком районе Краснодара мужчина украл костюм чебурашки