В Тихорецком районе Краснодара мужчина украл костюм чебурашки

/Происшествия/

48-летний местный житель украл из магазина новогодние костюмы чебурашки и медведя. После кражи злоумышленник не стал скрываться с места преступления. Вместо этого он пытался продать костюмы недалеко от магазина, где они и были украдены.

Инцидент произошёл в Тихорецком районе Краснодара.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, мужчине грозит административный штраф или арест на срок до пятнадцати суток.

Источник: kolmovo.ru