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/Происшествия/

На Ставрополье в аварии с микроавтобусом погибла женщина

В Георгиевском районе края столкнулись микроавтобус и иномарка, погиб один человек, еще двое пострадали.

Авария произошла 27 декабря около 09:00 со стороны города Георгиевска. По предварительным данным, водитель микроавтобуса Ford Transit, совершая маневр обгона, столкутся с автомобилем Volkswagen Transporter.

«В результате происшествия в больницу доставили двух водителей и 56-летнюю пассажирку микроавтобуса. От полученных травм пассажирка скончалась в больнице. Водитель микроавтобуса получил перелом ребер и травму головы», — сообщает ОПБДД УГИБДД по Ставропольскому краю.

По факту аварии проводится проверка.

Источник: yuga.ru

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Категория: Новости / Происшествия

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