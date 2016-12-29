На Ставрополье двое пьяных гостей похитили у мужчины машину и устроили ДТП

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В Будденовске Ставропольского края полицейские задержали подозреваемых в угоне автомобиля.

С заявлением о происшествии в дежурный отдел полиции ро Будденовскому району обратился житель села Прасковея. Установлено, что двое молодых людей, находясь в гостях у потерпевшего, решили воспользоваться его отсутствием и угнали со двора его машину.

«Злоумышленники, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справились с управлением и ДТП. Они оставили машину на одной из улиц села и скрылись с места происшествия», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.

В ходе оперативных действий злоумышленников удалось задержать. По факту возбудили уголовное дело. Сейчас мужчины находятся под подпиской о невыезде.

Источник: yuga.ru