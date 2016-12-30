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/Происшествия/

В этнокомплексе «Атамань» сгорел летний трактир «Цыбулька»

В Темрюкском районе 30 декабря сгорела открытая конструкция, которую использовали летом в качестве трактира.

«Сообщение о возгорании трактира на территории этнокомплека поступило в МЧС в 12:20. На место выехали 11 человек личного состава и три единицы техники. В 13:18 огонь потушили, площадь пожара составила 50 кв. м. В происшествии никто не пострадал», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник: kuban24.tv

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Категория: Новости / Происшествия

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