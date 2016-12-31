В Краснодаре мужчину спасли от попытки выпрыгнуть из окна многоэтажки

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В Краснодаре 30 декабря мужчина попытался выпрыгнуть из окна многоэтажного дома.

Это произошло на улице Домбайской. Сообщение о том, что мужчина собирается выпрыгнуть из окна квартиры, расположенной на 14 этаже, поступило в аварийно-спасательный отряд «Кубань-СПАС» около 20:00.

Спасатели выехали на место. Там уже работали полицейские. Они вместе с соседями отговаривали мужчину от прыжка, сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Спасатели и правоохранители решили незаметно снять с окна мужчину. Они поднялись на 17-й этаж. Затем с помощью альпинистского снаряжения спасатели спустились с крыши и пробрались на лоджию, расположенную на другой стороне дома. После этого они вошли в квартиру, незаметно подошли к мужчине и сняли его с окна. После этого его передали сотрудникам полиции.

Источник: kuban24.tv