На Кубани пропавшего мальчика нашли замерзшим в камышах

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Ребенку оказали первую медицинскую помощь и передали в руки родителям.

Сообщение о пропаже девятилетнего жителя поселка Стрела поступило накануне около шести вечера. На поиски ребенка отправилась группа спасателей, полиция и 50 местных жителей.

Поиски осложнялись сильным ветром, плохой видимостью в темное время суток и густыми зарослями камыша.

Через некоторое время спасатели услышали крик о помощи.

- В ходе операции спасатели услышали в камышах крик о помощи и расчистили дорогу к ребенку. Мальчика нашли около 22.00, - сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС», - Ребенок замерз, но находился в удовлетворительном состоянии.

Источник: livekuban.ru