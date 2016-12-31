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На Кубани пропавшего мальчика нашли замерзшим в камышах
Ребенку оказали первую медицинскую помощь и передали в руки родителям.
Сообщение о пропаже девятилетнего жителя поселка Стрела поступило накануне около шести вечера. На поиски ребенка отправилась группа спасателей, полиция и 50 местных жителей.
Поиски осложнялись сильным ветром, плохой видимостью в темное время суток и густыми зарослями камыша.
Через некоторое время спасатели услышали крик о помощи.
- В ходе операции спасатели услышали в камышах крик о помощи и расчистили дорогу к ребенку. Мальчика нашли около 22.00, - сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС», - Ребенок замерз, но находился в удовлетворительном состоянии.
Источник: livekuban.ru
Категория: Новости / Происшествия