Житель Курганинска укусил судебного пристава

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Мужчина являлся фигурантом исполнительного производства о взыскании штрафа.

Житель Курганинска явился на прием к судебному приставу, поскольку он был фигурантом исполнительного производства о взыскании штрафа 30 тысяч рублей, но уклонялся от его уплаты.

В отношении должника был составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания).

Законные действия пристава разозлили должника, который, как оказалось, был еще и разгорячен винными парами.Выражаясь нецензурной бранью, он вышел из кабинета и направился к двери на улицу.

Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов, заметив его агрессивность, посчитал, что должник может быть опасен для прохожих, и попытался его остановить. Однако тот, продолжая «поливать по матушке», стал отбиваться и укусил представителя закона.

Дебошир все же был задержан приставами. Теперь в отношении него возбуждено еще и уголовное дело по ч.1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти (не опасного для жизни или здоровья). Ведется расследование, сообщили в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Источник: livekuban.ru