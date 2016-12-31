В Ейском порту во время швартовки теплоход протаранил другое судно

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В порту Ейска 31 декабря теплоход «Галиса» во время швартовки навалился на судно «Волго-Балт 236», которое стояло у причала.

По данным Государственного морского спасательно-координационного центра Росморречфлота России, в связи с этим «Волго-Балт 236» получил пробоину. Теплоход «Галиса» получил вмятину.

Пострадавших, загрязнения окружающей среды нет. Идет сбор и анализ информации.

Источник: portnews.ru