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В Темрюкском районе нашли заблудившегося в лимане школьника

Мальчик был на рыбалке с отчимом.

В Темрюкском районе нашли заблудившегося в лимане школьника. Он вместе с отчимом рыбачил в лимане возле поселка Стрелка.

Девятилетний школьник замерз и решил пойти домой сам, но заблудился в темноте. Через некоторое время мальчик позвонил отчиму и сообщил, что заблудился, и у него садится телефон, рассказали "Регионам" в пресс-службе краевого МВД России.

К поискам ребенка подключились полицейские, скорая помощь, МЧС, пожарные, казачья дружина и более 5- жителей поселка Стрелка.

Операция длилась несколько часов. В результате мальчика нашли в районе Старотитаровского лимана с переохлаждением и передали бригаде скорой помощи. Его жизнь в безопасности.

Источник: news-r.ru

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Категория: Новости / Происшествия

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