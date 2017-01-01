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В Темрюкском районе нашли заблудившегося в лимане школьника
Мальчик был на рыбалке с отчимом.
В Темрюкском районе нашли заблудившегося в лимане школьника. Он вместе с отчимом рыбачил в лимане возле поселка Стрелка.
Девятилетний школьник замерз и решил пойти домой сам, но заблудился в темноте. Через некоторое время мальчик позвонил отчиму и сообщил, что заблудился, и у него садится телефон, рассказали "Регионам" в пресс-службе краевого МВД России.
К поискам ребенка подключились полицейские, скорая помощь, МЧС, пожарные, казачья дружина и более 5- жителей поселка Стрелка.
Операция длилась несколько часов. В результате мальчика нашли в районе Старотитаровского лимана с переохлаждением и передали бригаде скорой помощи. Его жизнь в безопасности.
Источник: news-r.ru
Категория: Новости / Происшествия