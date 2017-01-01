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Водитель такси устроил ДТП в центре Краснодара

Авария произошла на перекрестке улиц Красной и Бабушкина.
Инцидент попал в объективы камер ЕДДС. На кадрах видно, как водитель такси попытался проехать на запрещенный сигнал светофора. В следующий момент легковушка столкнулась с другой машиной. 

Как удалось выяснить, в результате происшествия никто из участников серьезно не пострадал. Все подробности установят автоинспекторы.

Источник: livekuban.ru

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Категория: Новости / Происшествия

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