Водитель такси устроил ДТП в центре Краснодара

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Авария произошла на перекрестке улиц Красной и Бабушкина.

Инцидент попал в объективы камер ЕДДС. На кадрах видно, как водитель такси попытался проехать на запрещенный сигнал светофора. В следующий момент легковушка столкнулась с другой машиной.

Как удалось выяснить, в результате происшествия никто из участников серьезно не пострадал. Все подробности установят автоинспекторы.

Источник: livekuban.ru