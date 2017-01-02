В кафе и ресторанах Грозного в новогоднюю ночь задерживали употреблявших спиртное

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Сотрудники правоохранительных органов задержали в Грозном несколько десятков молодых людей, употреблявших спиртное в новогоднюю ночь.

Силовики провели в новогоднюю ночь рейды по кафе и ресторанам столицы Чечни, в ходе которых задерживались молодые люди, употреблявшие спиртные напитки.

«В ночь на 1 января проводились мероприятия профилактического характера, в ходе которых были задержаны несколько десятков молодых людей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения», — рассказал изданию офицер чеченской полиции.

По его словам, все задержанные уже отпущены.

О задержаниях заявили и сами жители чеченской столицы.

«В ночь на 1 января мы с друзьями были в кафе в Грозном, собрались, чтобы отметить праздник. Внезапно туда ворвались полицейские. Они задержали и увезли с собой троих парней, которые сидели за соседним столиком и распивали спиртное. К счастью, у нас алкоголя не было, иначе пришлось бы встречать Новый год в изоляторе», — рассказал грозненец Имран.

По словам другого жителя Грозного, его знакомых также забрали вечером 31 декабря из кафе.

«Моих двух знакомых забрали вечером 31 числа из кафе за то, что они пили алкоголь. Отпустили их только вчера, 1 января», — сказал он.

После трагического ДТП с семью погибшими, которое произошло в Чечне по вине пьяного водителя, по предложению главы парламента ЧР Магомеда Даудова в республике закрылись все магазины, торговавшие алкоголем. При этом глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что власти не будут запрещать продажу алкоголя в республике, но будут «советовать».

Ранее реализация алкоголя была разрешена в Чечне только в период с 8 до 10 утра в специализированных винно-водочных магазинах.

Источник: yuga.ru