В Ростове скончался трехлетний малыш, пострадавший в ДТП по вине пьяного полицейского

Бывший работник правоохранительных органов ответит перед судом за две смерти.

В реанимации Детской областной больницы скончался трехлетний малыш, пострадавший в ДТП по вине пьяного полицейского на трассе Ростов-Ставрополь. Информацию о гибели ребенка подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.Бывший работник правоохранительных органов ответит перед судом за две смерти. В настоящее время фигурант уголовного дела заключен под стражу.Напомним, полицейский за рулем автомобиля «БМВ» устроил смертельное ДТП. Авария произошла вечером 19 декабря на 47-ом километре дороги Ростов-Ставрополь. Пьяный сотрудник районного ОМВД, находясь за рулем иномарки, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2107». В результате ДТП 26-летний водитель отечественной машины скончался на месте происшествия, его супругу и ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу.- Полицейского уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Его непосредственных руководителей привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.