В Краснодаре полиция установила личность стрелявшего из автомата

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В Краснодаре сотрудники полиции выяснили, кто вел стрельбу из окна многоэтажки из автомата в новогоднюю ночь.

«В дежурную часть поступило сообщение от местного жителя о повреждении его автомобиля, припаркованного возле многоэтажного дома на улице Парусной. Прибывшие сотрудники полиции осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. Изучив видеозаписи, полицейские установили, что в новогоднюю ночь один из жителей дома — 46-летний мужчина — произвел несколько выстрелов из оружия из окна своей квартиры. Отстрелянные гильзы упали на припаркованный автомобиль и поцарапали его. В подтверждение версии возле автомобиля были обнаружены несколько гильз», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Оказалось, что мужчина стрелял холостыми патронами из принадлежащего ему списанного (охолощенного) оружия. Оружие и неиспользованные патроны изъяли и направили на экспертизу. По факту продолжается проверка.

В Краснодаре в новогоднюю ночь очевидцы сняли на видео, как неизвестный открыл огонь из автомата, высунувшись в окно многоэтажки.

Источник: kuban24.tv