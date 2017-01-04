В Геленджике двое подростков на мопеде попали в ДТП, один погиб

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В Геленджике 2 января произошло ДТП, в результате которого погиб подросток.

Авария произошла около 17:15 на улице Островского. По предварительным данным, двое несовершеннолетних на большой скорости ехали на мопеде в сторону центра города. Вблизи одного из частных домов они выехали на полосу встречного движения и врезались в припаркованный автомобиль.

От удара 16-летний студент техникума, который был за рулем мопеда, погиб на месте. Его пассажир, ученик восьмого класса, получил травмы и сейчас находится в реанимации.

У подростков не было прав для управления мототранспортом. Они также передвигались без шлемов и другой экипировки, пишет газета «Прибой».

Обстоятельства ДТП уточняются.

Источник: kuban24.tv