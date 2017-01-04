В Сочи парень на BMW врезался в бетонную стену

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В Сочи 2 января произошло ДТП, в котором пострадал 23-летний парень.

Авария произошла около 18:00 в районе 13-го километра дороги А148 (дублер Курортного проспекта).

По предварительным данным, парень со стажем вождения около года, находясь за рулем BMW 118i, превысил скорость, съехал с проезжей части и врезался в бетонную стену при въезде в тоннель.

В результате ДТП водитель иномарки с травмами был госпитализирован. Обстоятельства происшествия уточняется, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Источник: kuban24.tv