В Грозном увольняют родственников подозреваемых в нападении на полицейских

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Родственников убитых 17 - 18 декабря в Грозном молодых людей, причастных к нападениям на сотрудников полиции, увольняют с работы, некоторым перестали выдавать пенсию и пособия.

«С работы уволены практически все, кто носит нашу фамилию. Мой муж, двое моих деверей, даже золовка и другие родные. Никаких объяснений нет, им просто сказали, что они уволены. Как быть дальше, мы не знаем», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» родственница одного из убитых боевиков, попросившая не называть ее имени по соображениям безопасности.

Это не единственная семья, оказавшаяся в таком положении.

«Наша семья практически полностью осталась без источников дохода. Всех, кто работал, уволили. Более того, моему брату прекратили выплачивать пенсию по инвалидности. На что должны жить наши семьи, непонятно. Единственный выход в этой ситуации – уехать. Но на это нужны средства, а их нет», - рассказал близкий родственник другого убитого в ходе спецоперации в Грозном боевика, также попросивший не афишировать его имя.

Кроме того, в Чечне со службы были уволены двое полицейских, приходившиеся двоюродными братьями одному из убитых боевиков. Эти сведения подтвердил осведомленный источник корреспондента «Кавказского узла» в МВД Чечни.

Как рассказал корреспонденту «Кавказского узла» руководитель одной из общественных организаций республики, «увольняют не только мужчин, но и женщин».

«В их числе снохи отцов убитых, есть даже тетя одного из них, которую уволили только за то, что у нее такая же фамилия. Кроме того, прекращена выплата пенсий и пособий этим семьям. Это очередное проявление принципа коллективной ответственности», - заявил собеседник корреспондента на условиях анонимности.

Назвать точное число уволенных членов семей собеседники корреспондента затруднились, отметив, однако, что речь «о десятках» человек.

Официально в правоохранительных органах Чечни эти сведения пока не комментируют.

Напомним, что ночью 17 декабря в Октябрьском районе Грозного группа молодых людей совершила убийство сотрудника полиции. Завладев автомашиной и табельным оружием убитого, группа направилась в центр города. На пересечении улиц Лорсанова и проспекта Исаева в Ленинском районе Грозного, автомашину пытался остановить сотрудник ДПС МВД ЧР, однако двигавшийся на большой скорости автомобиль «Лада-Приора» сбил полицейского и попытался скрыться. Боевики были блокированы подоспевшими сотрудниками правоохранительных органов на улице Лорсанова. Трое из них были убиты, еще три человека, включая 18-летнюю девушку, ранены и задержаны.

Той же ночью другая группа молодых людей совершила убийство сотрудника полиции в Старопромысловском районе чеченской столицы. Днем 18 декабря они расстреляли выходившего из мечети другого сотрудника полиции, и направились в сторону Заводского района Грозного. Позднее группа была блокирована на окраине поселка Андреевская долина. Четверо человек были убиты в перестрелке с сотрудниками спецподразделений МВД ЧР.

Согласно данным чеченских силовиков,17 декабря в Ленинском районе чеченской столицы были убиты местные жители Ислам Альтемиров, Сайд-Ибрагим Исмаилов и Магомед Ильясов. На следующий день, на окраине Заводского района Грозного силовиками были уничтожены Ибрагим Мажаев, Истамул Мамаев, Ахмад Акрашев и Хаматхан Минтаев. Самому старшему из убитых было 22 года, младшему – 18. Также сообщалось о том, что 17 декабря были ранены и задержаны Исмаил Бергаев и Асхаб Юсупов, а также 18-летняя девушка по имени Мадина, являющаяся знакомой одного из убитых.

По данным источника в республиканском Минздраве, все трое раненых были убиты в больнице Грозного, где находились на лечении. Однако эти сведения опровергли глава Чечни Рамзан Кадыров, министр здравоохранения и главврач той самой больницы. Однако фото- и видеодоказательств того, что указанные лица живы, представлено не было.

По версии правоохранителей, убитые и задержанные молодые люди были связаны с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» и получали указания от находящегося в Сирии боевика Зелимхана Бахарчиева. 21 декабря организованный властями сход жителей села Пригородное Грозненского района постановил выселить за пределы республики его ближайших родственников. На следующий день все мужчины из семьи Бахарчиева покинули населенный пункт.

30 декабря в Грозном прошел массовый сход, с участием родственников убитых боевиков и погибших полицейских, представителей их тейпов, духовенства и органов власти. Участвовавший в сходе советник главы Чечни богослов Адам Шахидов призвал стороны к примирению, но близкие погибших полицейских объявили кровную месть родственникам боевиков.

Источник: kavkaz-uzel.eu