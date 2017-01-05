В Краснодаре полицейские спасли упавшего в прорубь ребенка

/Происшествия/

29 декабря командир отделения ОБППСп № 1 УМВД России по г. Краснодару сержант полиции Алексей Корпусов с напарником старшим сержантом полиции Александром Арутюновым, находясь на маршруте патрулирования по ул. Фурманова, увидели бегущего и плачущего мальчика.

Полицейские остановились и спросили причину расстройства ребенка. Выяснилось, что мальчик с другом бегали по старым баржам, находящимся на затоне реки Кубань. Поскользнувшись, семилетний Руслан упал в прорубь и сейчас он не может выбраться из воды. Не раздумывая, сотрудники полиции бросились к указанному месту. Алексей Корпусов разделся и пополз к проруби, однако ребенок уже обессилел и не мог пошевелиться и дотянуться до поданной ему руки помощи. Тогда Алексей прыгнул в прорубь и схватил мальчика одной рукой, а второй ухватился за поданный напарником рукав форменной рубашки. Александр, также ползком, чтобы самому не провалиться под лед, вытащил Алексея с ребёнком из ледяной воды. Затем полицейские сняли с мальчика всю мокрую одежду, укутали его в теплые куртки и на руках отнесли в патрульный автомобиль. Одновременно сотрудники полиции вызвали бригаду «Скорой помощи». Приехавшие медики осмотрели мальчика и установили, что благодаря вовремя оказанной помощи полицейских, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Из скромности полицейские не стали распространяться о своем поступке.

В настоящее время руководством ГУ МВД России по Краснодарскому краю рассматривается вопрос о поощрении Алексея Корпусова и Александра Арутюнова.

Источник: ГУ МВД России по Краснодарскому краю