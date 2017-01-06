В краснодарском ТЦ пенсионерка упала с эскалатора

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В Краснодаре 5 января женщина попала в реанимацию после падения с эскалатора в краснодарском торговом центре.

Сообщение о случившемся поступило в полицию в 21:00.

«По прибытию на место сотрудники полиции установили, что местная жительница 1958 года рождения во время движения на эскалаторе упала с первого на нулевой этаж, в результате чего получила множественные переломы и раны», — сообщил руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Пострадавшую госпитализировали. Она находится в реанимации.

По факту произошедшего проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Источник: kuban24.tv