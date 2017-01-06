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В краснодарском ТЦ пенсионерка упала с эскалатора
В Краснодаре 5 января женщина попала в реанимацию после падения с эскалатора в краснодарском торговом центре.
Сообщение о случившемся поступило в полицию в 21:00.
«По прибытию на место сотрудники полиции установили, что местная жительница 1958 года рождения во время движения на эскалаторе упала с первого на нулевой этаж, в результате чего получила множественные переломы и раны», — сообщил руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
Пострадавшую госпитализировали. Она находится в реанимации.
По факту произошедшего проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Источник: kuban24.tv
Категория: Новости / Происшествия