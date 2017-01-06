Курс валют
60.66
63.81
/Происшествия/

В Тихорецке двое мужчин заживо сгорели

Ужасная трагедия произошла 5 января в одной из жилых домов в Тихорецке. 

По предварительной информации, местный житель пришел в гости к товарищу. Двое мужчин устроили застолье и через некоторое время заснули. У одного из них в руках тлела сигарета. Около 15:30 в доме загорелись вещи и пламя перекинулось на спящих людей.
На место происшествия прибыли пожарные, однако спасти мужчин не удалось. По предварительной версии, жертвы несчастного случае погибли, задохнувшись угарным газом.

Все подробности установят правоохранители.

Источник: Пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Происшествия

Просмотров: 65 Комментариев: 0
Добавить комментарий
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Последние новости

Рождественские концерты Кубанского казачьего хора

У мультсериала про "Простоквашино" будет продолжение

В Адыгее пропала без вести 15-летняя школьница

Пентагон назвал имя политика, из-за которого отношения США и РФ не нормализовываются

Городское хозяйство в Новороссийске в праздники под контролем