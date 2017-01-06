В Тихорецке двое мужчин заживо сгорели

/Происшествия/

Ужасная трагедия произошла 5 января в одной из жилых домов в Тихорецке.

По предварительной информации, местный житель пришел в гости к товарищу. Двое мужчин устроили застолье и через некоторое время заснули. У одного из них в руках тлела сигарета. Около 15:30 в доме загорелись вещи и пламя перекинулось на спящих людей.

На место происшествия прибыли пожарные, однако спасти мужчин не удалось. По предварительной версии, жертвы несчастного случае погибли, задохнувшись угарным газом.

Все подробности установят правоохранители.

Источник: Пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю