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В тоннеле Сочи в тройном ДТП пострадал ребенок

В Сочи 14 января в тоннеле Мамайском произошла авария с участием трех автомобилей.

По предварительным данным, из кузова бортовой «газели» выпал тюк стекловаты. Микроавтобус Volkswagen Transporter, который двигался следом, решил избежать препятствия и выехал на встречную полосу. В связи с этим он столкнулся с автомобилем Mercedes, который ехал на высокой скорости ему навстречу. Легковушку отбросило на банкетку тоннеля. Вследствие аварии автомобиль ВАЗ-21099, который двигался за микроавтобусом, столкнулся с Volkswagen. Микроавтобус получил незначительные повреждения. Mercedes восстановлению не подлежит, сообщили в пресс-службе Упрдор «Черноморье».

В результате ДТП пострадали водитель и ребенок, ехавшие в Mercedes. Их госпитализировали. Ребенок получил травмы средней тяжести. У водителя иномарки зажало ноги. Прибывшие сотрудники МЧС для извлечения водителя применяли спецоборудование.

В связи с аварией в тоннеле временно было закрыто движение.

Источник: kuban24.tv

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Категория: Новости / Происшествия

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