В Москве задержали уроженца Кубани, хранившего дома пулемет 1941 года

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В Москве полицейские в январе нашли у уроженца Кубани пистолет-пулемет.

Оружие изъяли у 41-летнего мужчины, проживающего в квартире на улице Маршала Жукова в районе Хорошево-Мневники.

Согласно проведенному исследованию, изъятое оружие — пистолет-пулемет Шпагина образца 1941 года калибра 7,62 мм. Он пригоден для использования. Разрешительных документов на пулемет у мужчины не было.

По факту возбудили уголовное дело. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба УВД по СЗАО.

Источник: kuban24.tv