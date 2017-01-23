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В станице под Краснодаром на улице нашли тело замерзшей женщины
В станице Елизаветинской под Краснодаром 22 января на улице обнаружили тело замерзшей женщины.
«Тело нашли на проселочной дороге. Предположительно, женщина была бездомной. На вид ей около 55 лет», — рассказал следователь по ОВД СО по Прикубанскому округу Краснодара СУ СК России по Краснодарскому края Олег Гряда.
Он уточнил, что у погибшей не было обнаружено телесных повреждений. Сейчас проводится медицинская экспертиза.
По факту проводят проверку, устанавливаются обстоятельства случившегося.
Источник: kuban24.tv
Категория: Новости / Происшествия