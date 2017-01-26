На Кубани парень сообщил о минировании кафе из-за задержки зарплаты
В Белореченском районе 22-летний сотрудник кафе сообщил в полицию, что оно заминировано.
Здание и прилегающую территорию заведения обследовали. В результате ничего опасного обнаружено не было.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность звонившего. При задержании молодой человек оказал сопротивление. В его отношении составлен протокол за мелкое хулиганство. Полицейским задержанный сообщил, что решился на такой поступок из-за задержки зарплаты.
По решению суда подозреваемый арестован на десять суток. В его отношении возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до трех лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Источник: kuban24.tv
Категория: Новости / Происшествия