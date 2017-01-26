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/Происшествия/

На Кубани парень сообщил о минировании кафе из-за задержки зарплаты

В Белореченском районе 22-летний сотрудник кафе сообщил в полицию, что оно заминировано.

Здание и прилегающую территорию заведения обследовали. В результате ничего опасного обнаружено не было.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность звонившего. При задержании молодой человек оказал сопротивление. В его отношении составлен протокол за мелкое хулиганство. Полицейским задержанный сообщил, что решился на такой поступок из-за задержки зарплаты.

По решению суда подозреваемый арестован на десять суток. В его отношении возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до трех лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Источник: kuban24.tv

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Категория: Новости / Происшествия

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