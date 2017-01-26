В Сочи пациент избил фельдшера и повредил медицинскую аппаратуру

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В Сочи 26 января задержали местного жителя, которого подозревают в избиении фельдшера.

В полицию от работников скорой медицинской помощи поступило сообщение о том, что на вызове пациент избил фельдшера и повредил аппаратуру, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На место выехали правоохранители. Они осмотрели место происшествия, опросили медицинских работников, возможных свидетелей и очевидцев. Во время проверки подозреваемого задержали по административной статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Затем его доставили в отдел полиции. Им оказался 27-летний парень. По предварительным данным, во время совершения правонарушения он находился в состоянии наркотического опьянения.

По факту проводится проверка.

Источник: kuban24.tv