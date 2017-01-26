В Новороссийске водитель легковушки протащил на капоте инспектора ДПС

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В Новороссийске сотрудники полиции задержали водителя, сбившего инспектора ДПС. Проигнорировав законные требования полицейских об остановке, 26-летний местный житель совершил два ДТП.

Сотрудники роты ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску, находясь на маршруте патрулирования на 136 км федеральной автодороги «Новороссийск – Краснодар» за грубое нарушение правил дорожного движения, попытались остановить ВАЗ-217230. Водитель данного транспортного средства проигнорировал требование об остановке и продолжил движение. Наряд ДПС начал преследование автомобиля. Через время нарушитель остановился по причине неисправности. Подбежавший к преследуемому автомобилю инспектор, попытался открыть водительскую дверь для задержания злоумышленника, после чего водитель резко начал движение и допустил наезд на сотрудника полиции, протащив его на капоте несколько метров. Позже в поселке Верхнебаканский водитель ВАЗ-217230 допустил столкновение с другим легковым автомобилем и был задержан сотрудниками ДПС. В отделе полиции, куда доставили 26-летнего жителя Новороссийска, было установлено, что ранее он лишался права управления автотранспортом.

В настоящее время сотруднику полиции оказана необходимая медицинская помощь. В отношении задержанного составлены протоколы по части 2 статьи 12.25 «Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства», части 4 статьи 12.15 «Выезд на полосу, предназначенную для встречного движения», части 2 статьи 19.3 «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Собранный материал направлен в следственный комитет для принятия процессуального решения по ст. 318 Уголовного кодекса Российской Федерации «Применение насилия в отношении представителя власти». Санкции данной статьи предусматривают наказание до 5 лет лишения свободы.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю