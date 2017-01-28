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/Происшествия/

Солдат ВДВ спас инвалида-колясочника на Ставрополье

Военнослужащий воздушно-десантного полка, дислоцированного в Ставропольском крае, ефрейтор Олег Мамот, находясь в отпуске в Невинномысске, спас инвалида-колясочника, который не удержался на скользком мосту и упал в сбросной канал.

Он совершал велопрогулку, когда увидел падение в реку человека с ограниченными возможностями. Десантник, быстро сняв с себя верхнюю одежду, прыгнул в воду, температура которой была не более 5 градусов, и вытащил пострадавшего, а затем и его коляску на берег.

Командование воинской части, в которой проходит военную службу по контракту Олег Мамот, характеризует его исключительно с положительной стороны как надежного, отзывчивого товарища и опытного бойца, способного принять верное решение в короткий срок.

Пресс-служба Южного военного округа
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Категория: Новости / Происшествия

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