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В Сочи погибла женщина после падения с моста

В Сочи 27 января начали проверку по факту падения с моста 37-летней местной жительницы.

«Сообщение об этом поступило около 16:00. Правоохранителям рассказали, что у Светлановского моста обнаружена женщина с повреждениями, характерными при падении с высоты», — рассказала помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Иветта Агаян.

Пострадавшую доставили в больницу. Однако через некоторое время она скончалась от полученных травм.

По факту проводится доследственная проверка.

Источник: kuban24.tv

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Категория: Новости / Происшествия

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