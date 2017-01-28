Кубанец спровоцировал ДТП с участием девяти машин

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Четыре автоаварии с участием девяти автомобилей произошли на трассе в Ставропольском крае, сообщает отдел безопасности дорожного движения краевого УГИБДД.

По данным отдела, в 18:30 на 5 километре автодороги "Подъезд к городу Ставрополю со стороны ФАД Кавказ" Кочубеевского района водитель автомобиля "Мерседес Бенц" допустил рассыпание сыпучего груза на проезжую часть. Через 2 километра водитель оставил машину на обочине. Через полчаса там же водитель автомобиля "Митсубиши" не справился с управлением, совершил разворот и врезался в "Лексус ". В это же время в "Митсубиши" въехал "ВАЗ-2110".

Пытаясь объехать аварию, водитель автомобиля "Хонда" въехал в попутно движущийся "ВАЗ -21102". После этого автомобиль "Тойота" сталкивается с "Фольксваген", а затем водитель "БМВ" также в попытке объехать ДТП не справляется с управлением и сталкивается с автомашиной "Тойота".

Все автомобили двигались в направлении города Ставрополя, отмечает отдел. "В результате происшествия разовая медицинская помощь оказана двоим водителям. Госпитализация никому не понадобилась", - говорится в сообщении.

На месте массовых ДТП работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства уточняются.

Водитель автомобиля "Мерседес", рассыпавший груз и создавший препятствие для движения, установлен и доставлен на место ДТП.

"Это 32-летний мужчина из Краснодарского края. Он пояснил, что заметил рассыпавшийся груз через несколько минут после произошедшего", - сообщает УГИББД и отмечает, что в гражданском порядке он будет нести ответственность за все четыре произошедших ДТП.

"Движение по данному участку организовано по 1 полосе. В течении 2 часов автомобили будут убраны, рассыпанный жом с трассы собран", - поясняет Госавтоинспекция края.

Источник: interfax-russia.ru