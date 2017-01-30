В Краснодарском крае сотрудник ППС спас тонущего ребенка

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Майор полиции Леван Мебония бросился в строительный котлован с водой, чтобы вытащить упавшего в него 11-летнего подростка.

Заместитель командира патрульно-постовой службы Отдела МВД России по городу Горячий Ключ ГУ МВД России по Краснодарскому краю Леван Мебония, по пути на службу, услышал крики о помощи, которые доносились из-за высокого забора со стороны строительного объекта. В это же время к нему подбежали двое мальчишек и сообщили, что на стройке тонет их товарищ. Не раздумывая, полицейский проскочил через отверстие в заборе, и увидел, что в котловане, который вырыт вокруг строительного объекта, в воде, едва удерживаясь за корягу, барахтается ребенок. Майор полиции бросился в ледяную воду и вытащил утопающего.

Спасенного мальчика полицейский донес до рядом стоящего отдела полиции, здесь школьника отогрели и переодели, а прибывшая скорая оказала необходимую помощь, после чего мальчик был передан родителям. Руководством Отдела МВД России по городу Горячий Ключ рассматривается вопрос о поощрении отличившегося сотрудника.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю