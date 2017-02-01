В Краснодаре при столкновении «газели» и легковушки погибла женщина

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В Краснодаре 31 января при столкновении «газели» с легковушкой один человек погиб, еще один — пострадал.

Авария произошла в 20:55 на 16 километре трассы М4 «Дон». По предварительным данным, 52-летняя жительница Краснодара ехала за рулем Peugeot со стороны города и при перестроении влево выехала на встречную полосу. Там иномарка столкнулась с грузовой «газелью», за рулем которой был 51-летний мужчина.

«В результате аварии пассажир грузовика получил травмы, а женщина-водитель иномарки от полученных травм скончалась на месте. По предварительным данным, причиной аварии стало нарушение правил перестроения», — рассказал руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

По факту ДТП проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Источник: kuban24.tv