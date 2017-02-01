В Краснодаре при столкновении «газели» и легковушки погибла женщина
В Краснодаре 31 января при столкновении «газели» с легковушкой один человек погиб, еще один — пострадал.
Авария произошла в 20:55 на 16 километре трассы М4 «Дон». По предварительным данным, 52-летняя жительница Краснодара ехала за рулем Peugeot со стороны города и при перестроении влево выехала на встречную полосу. Там иномарка столкнулась с грузовой «газелью», за рулем которой был 51-летний мужчина.
«В результате аварии пассажир грузовика получил травмы, а женщина-водитель иномарки от полученных травм скончалась на месте. По предварительным данным, причиной аварии стало нарушение правил перестроения», — рассказал руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
По факту ДТП проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Источник: kuban24.tv
Категория: Новости / Происшествия