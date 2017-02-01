В Краснодаре в трамвае подростки избили ровесника

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В Краснодаре в январе в полицию обратился 16-летний парень и рассказал, что неизвестные избили его в трамвае.

Инцидент произошел 20 января. По данным правоохранителей, к стоящему на задней площадке парню подошел подросток и несколько раз ударил его кулаками в лицо.

«Полиция уже установила личность подозреваемого в нанесении побоев. Им, по предварительным данным, оказался 17-летний житель Новороссийска. Он был в компании нескольких молодых людей. Их всех уже опросили и выяснили, что они не имеют отношения к конфликту и в драке не участвовали. Подозреваемого задержали в Новороссийске и к вечеру доставят в Краснодар на опрос», — рассказал руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

По данному факту в полиции проводят проверку, подростку грозит административный штраф в размере от 5 до 30 тыс. рублей за нанесение побоев.

Источник: kuban24.tv