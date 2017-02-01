В Краснодаре пьяный работник СТО угнал иномарку клиентки и попал в ДТП

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Краснодарские полицейские раскрыли угон иномарки еще до поступления заявления в дежурную часть.

Накануне в полицию Краснодара поступило сообщение о происходящем на пересечении улиц поселка Новознаменского конфликте между двумя водителями. Прибыв на место, сотрудники патрульно-постовой и дорожно-патрульной служб выяснили, что причиной инцидента стало дорожно-транспортное происшествие.

В ходе разбирательства стражи правопорядка установили, что за рулем автомобиля марки «Ниссан Альмера» находился нетрезвый 30-летний мужчина, который не смог предъявить необходимые документы на авто. Позже выяснилось, что иномарка ему не принадлежит.

Уже через несколько минут на месте происшествия находилась законная владелица данной машины, которая проходила неподалеку и заметила ДТП. Женщина заявила о факте угона. С её слов, иномарка должна была находиться на станции технического осмотра, расположенной на этой же улице.

Предполагаемым угонщиком оказался гражданин одной из стран ближнего зарубежья, который в настоящее время является работником на СТО. Со слов задержанного, накануне он распивал спиртные напитки, после чего решил воспользоваться оставленной иномаркой и прокатиться по населенному пункту. Не справившись с управлением, он столкнулся с автомобилем марки «Хонда».

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: yugopolis.ru