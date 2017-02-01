"Компьютерная" госизмена в ФСБ

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Следствие предъявило обвинение в госизмене руководителю отдела Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ России Сергею Михайлову, его подчиненному Дмитрию Докучаеву, сотруднику "Лаборатории Касперского" Руслану Стоянову и еще как минимум одному человеку. Пока не установлено, какую именно информацию они могли передавать и каким именно иностранным спецслужбам. Название Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США в деле не фигурирует.

Официальным комментарием правоохранительных органов и следствия по данному делу мы не располагаем.

Как писали СМИ, по делу о госизмене арестованы Михайлов, Докучаев, Стоянов, а также Владимир Аникеев, которого пресса называет одним из лидеров хакерской группировки "Шалтай-Болтай". По данным ряда изданий, арестованные были связаны с ЦРУ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду заявил, что арест подозреваемых в госизмене сотрудников ФСБ никак не связан с обвинениями со стороны США в хакерских атаках, Кремль категорически отрицает любые утверждения о причастности к этому Москвы.

В среду адвокат одного из фигурантов Иван Павлов сообщил РИА Новости, что следствие предъявило обвинение в госизмене Михайлову, Докучаеву, Стоянову и еще как минимум одному человеку. "Всем фигурантам дела предъявлено обвинение в госизмене. В деле более трех обвиняемых, сказать сколько — не могу", — отметил адвокат.

Павлов отказался раскрыть, кого именно он защищает и какой суд санкционировал арест фигурантов.

В то же время источник, знакомый с материалами дела, сообщил, что предполагаемый лидер хакерской группировки "Шалтай-Болтай" Владимир Аникеев пошел на сделку со следствием, но его уголовное дело не имеет никакого отношения к задержанным за госизмену сотрудникам ЦИБ ФСБ.

Аббревиатура ЦРУ не фигурирует в деле о госизмене в отношении сотрудников Центра информационной безопасности ФСБ РФ, заявил источник в правоохранительных органах.

"Действительно, они задержаны по подозрению в госизмене. Предполагается, что, пользуясь служебным положением, они регулярно снабжали информацией представителей иностранных спецслужб, вероятно, именно американских", — сказал источник.

По словам источника, пока неизвестно, какие именно спецслужбы могли получать информацию от подозреваемых. Также следствие пока не установило, какую именно информацию могли передавать иностранным спецслужбам задержанные, отметил он.

"Почему они пошли на преступление и что именно сообщали, пока выясняется в рамках следственных действий", — сказал собеседник агентства.

Задержанным по делу о госизмене сотрудникам ЦИБ ФСБ грозит до 20 лет лишения свободы, заявил источник, знакомый с ситуацией.

Известный адвокат Дмитрий Аграновский полагает, что задержанные сотрудники ЦИБ ФСБ могут получить небольшие сроки в случае признания их виновными, если они будут сотрудничать со следствием.

Источник: ria.ru