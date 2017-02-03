Курс валют
59.99
64.73
/Происшествия/

Женщина с внучкой отравились угарным газом

В Красном Сулине 2 февраля пожилая женщина и ее внучка погибли от отравления угарным газом.

- По предварительным данным причиной смерти женщины и ребенка явилось отравление окисью углерода, в результате работы газовой печи, - сообщили в Следственном управлении по Ростовской области. – Признаков насильственной смерти не обнаружено.

Установлено, что бабушка с внучкой проживали вдвоем. Родители девочки находятся в другом городе, на заработках.

Источник: donday-shakhty.ru

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Происшествия

Просмотров: 2 Комментариев: 0
Добавить комментарий
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Последние новости

На северо-востоке Москвы пенсионерку ограбили на 25 тысяч долларов

Россия разочарована запретом участвовать в Паралимпийских играх-2018

Кубань ищет инвесторов для платного тоннеля на трассе Майкоп – Туапсе

В Славянском районе водитель автомобиля погиб при столкновении с деревом

Новороссийский оркестр "Юнга" выступит на фестивале "Барабаны мира" в Сочи