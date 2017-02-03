Женщина с внучкой отравились угарным газом

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В Красном Сулине 2 февраля пожилая женщина и ее внучка погибли от отравления угарным газом.

- По предварительным данным причиной смерти женщины и ребенка явилось отравление окисью углерода, в результате работы газовой печи, - сообщили в Следственном управлении по Ростовской области. – Признаков насильственной смерти не обнаружено.

Установлено, что бабушка с внучкой проживали вдвоем. Родители девочки находятся в другом городе, на заработках.

Источник: donday-shakhty.ru