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Женщина с внучкой отравились угарным газом
В Красном Сулине 2 февраля пожилая женщина и ее внучка погибли от отравления угарным газом.
- По предварительным данным причиной смерти женщины и ребенка явилось отравление окисью углерода, в результате работы газовой печи, - сообщили в Следственном управлении по Ростовской области. – Признаков насильственной смерти не обнаружено.
Установлено, что бабушка с внучкой проживали вдвоем. Родители девочки находятся в другом городе, на заработках.
Источник: donday-shakhty.ru
Категория: Новости / Происшествия