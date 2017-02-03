В Москве женщина погибла от нападения сторожевых собак. Задержан охранник ЧОПа

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В рамках расследования дела о гибели пожилой женщины в центре Москвы, причиной смерти которой, по предварительным данным, стали укусы собак, задержан сотрудник частного охранного предприятия.

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, 2 февраля 2017 года на территории одного из государственных учреждений, расположенного по улице Казакова в городе Москве, обнаружено тело женщины 1937 года рождения. При визуальном осмотре на теле женщины обнаружены множественные рваные раны, характерные при нападении животных (собак). По данным СМИ, женщина была найдена на территории, примыкающей к Минспорта.

Установлено, что сотрудники охранной организации использовали четырёх собак для охраны территории.

В соответствии со ст.91 УПК РФ задержан сотрудник ЧОПа, который не убедился в отсутствии посторонних лиц на территории предприятия, и выпустил собак из вольера. В настоящее время с ним работают следователи, выясняются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Тело женщины 1937 года рождения было обнаружено 2 февраля на территории одного из государственных учреждений, расположенных на улице Казакова в центре Москвы. На теле погибшей, как сообщило следствие, были множественные рваные раны, характерные для укусов собак.

По данным телеканала РЕН, погибшая — вдова диктора Кирилла Ваца. РЕН сообщает, что по предварительной информации, женщина пришла покормить собак в вольере, однако животные в этот момент были выпущены на территорию, а охранника рядом не оказалось.

Источник: Следственный комитет России