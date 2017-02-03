В Славянском районе водитель автомобиля погиб при столкновении с деревом

/Происшествия/

В Славянском районе 2 февраля произошло ДТП, при котором погиб водитель

Авария случилась около 11:00 на трассе Темрюк — Краснодар — Кропоткин. По предварительным данным, 58-летний водитель Kia при обгоне не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Водитель иномарки погиб на месте. Проводится проверка.

Источник: юга.ру