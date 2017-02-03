Курс валют
59.99
64.73
/Происшествия/

В Славянском районе водитель автомобиля погиб при столкновении с деревом

В Славянском районе 2 февраля произошло ДТП, при котором погиб водитель

Авария случилась около 11:00 на трассе Темрюк — Краснодар — Кропоткин. По предварительным данным, 58-летний водитель Kia при обгоне не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Водитель иномарки погиб на месте. Проводится проверка.

Источник: юга.ру

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Происшествия

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Добавить комментарий
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Последние новости

На северо-востоке Москвы пенсионерку ограбили на 25 тысяч долларов

Россия разочарована запретом участвовать в Паралимпийских играх-2018

Кубань ищет инвесторов для платного тоннеля на трассе Майкоп – Туапсе

В Славянском районе водитель автомобиля погиб при столкновении с деревом

Новороссийский оркестр "Юнга" выступит на фестивале "Барабаны мира" в Сочи