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В Славянском районе водитель автомобиля погиб при столкновении с деревом
В Славянском районе 2 февраля произошло ДТП, при котором погиб водитель
Авария случилась около 11:00 на трассе Темрюк — Краснодар — Кропоткин. По предварительным данным, 58-летний водитель Kia при обгоне не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Водитель иномарки погиб на месте. Проводится проверка.
Источник: юга.ру
Категория: Новости / Происшествия