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На северо-востоке Москвы пенсионерку ограбили на 25 тысяч долларов

Двое неизвестных вырвали из рук у 73-летней пенсионерки сумку с 25 тысячами долларов в подъезде жилого дома на северо-востоке столицы и скрылись, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

Инцидент, по данным полиции, произошёл в четверг днём.

 

"На службу "02" поступило сообщение от 73-летней женщины, пенсионерки о том, что около 16.00 двое неизвестных в подъезде жилого дома по улице Стрелецкая путём рывка открыто похитили сумку, в которой находились 25 тысяч долларов США, после чего скрылись", — сказал собеседник агентства.

Материальный ущерб в полиции оценили в 1 миллион 608 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело о грабеже, полиция разыскивает подозреваемых.

Источник: ria.ru

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Категория: Новости / Происшествия

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