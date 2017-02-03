В Анапе при пожаре погиб мужчина

/Происшествия/

В правоохранительные органы Анапы вечером 2 февраля 2017 года поступило сообщение о возгорании одной из квартир по улице Солнечной. При тушении пожара в помещении было обнаружено тело 62-летнего хозяина. По данному факту следственным отделом по города Анапе СКР по краю организовано проведение доследственной проверки.

По предварительным данным, вечером 2 февраля 2017 года соседи заметили возгорание квартиры, о чем сообщили в пожарную службу. В качестве одной из возможных версий произошедшего возгорания следствие рассматривает неосторожное обращение с огнем при курении. С целью установления точной причины смерти погибшего назначено проведение судебно-медицинс кой экспертизы.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего события. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю