В Белореченске пикап въехал в витрину супермаркета

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В Белореченске 3 февраля автомобиль после ДТП врезался в витрину супермаркета.

Авария произошла около 2:00 на одной из улиц города.

По предварительным данным, 22-летний водитель ВАЗ-21140 при развороте не уступил дорогу и столкнулся с движущимся Ford Ranger, за рулем которого был 23-летний мужчина. От удара иномарка изменила траекторию движения, столкнулась с припаркованными Renault Logan и Lada Kalina, после чего врезалась в здание. В результате ДТП никто не пострадал, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Магазин получил существенные повреждения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Источник: kuban24.tv