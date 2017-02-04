Мать с двумя детьми украла из гипермаркета 15 килограммов мяса и детские игрушки

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Охранники одного из краснодарских магазинов задержали уроженку Амурской области, которая несколько часов прятала в сумке краденый товар.

По версии правоохранителей, женщина, прежде чем войти в торговый зал, опечатала личные сумки целлофановыми пакетами. Уже в продовольственных рядах она разорвала упаковку и в течении нескольких часов прятала в своей ручной клади еще неоплаченные товары. Среди краденного охранники обнаружили более 15 килограмм свежего мяса, средства личной гигиены и детские игрушки. Женщина была задержана охранниками магазина, когда пыталась покинуть территорию гипермаркета.

Задержанной оказалась ранее не судимая 34-летняя безработная уроженка села Березовка Амурской области.

- В момент преступления с женщиной находились её две несовершеннолетних дочки, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару. - Со слов задержанной, похищенное она планировала использовать в личных целях. В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража, санкции которой предусматривают вплоть до двух лет лишения свободы.

Ущерб от действий женщины мог бы составить более 15 тысяч рублей.

Источник: livekuban.ru