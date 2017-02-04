Мужчина с ножом напал на 12-летнюю девочку

/Происшествия/

Как удалось выяснить из источников, неизвестный молодой человек напал на школьницу и пытался совершить насильственные действия, угрожая ребенку ножом.

Инцидент произошел вечером 3 февраля в Новокубанском районе.

Как сообщают местные жители, в темное время суток разобрать нападавшего не удалось.

- На вид парню было 18-20 лет. Молодой человек был одет в черную куртку и белые кроссовки, - говорит житель станицы, где произошло нападение.

Как удалось выяснить, жертвой преступника стала местная жительница, которая учится в 6 классе средней школы. По словам местных жителей, девочка получила несколько ножевых порезов, но осталась жива.

Устанавливаются все обстоятельства нападения.

Источник: livekuban.ru