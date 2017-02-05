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В Кабардино-Балкарии 8 человек из цыганской семьи отравились угарным газом

В городе Майском в Кабардино-Балкарии 6 детей в возрасте от 6 месяцев до 16 лет и двое взрослых отравились угарным газом.

Все пострадавшие были доставлены в республиканскую клиническую больницу в Нальчике. В минздраве республики сообщили, что их здоровью ничто не угрожает.

«Всего в частном доме находилось три цыганских семьи, и в больницу была доставлена только часть из них», — пояснила помощник министра здравоохранения КБР Лилия Шомахова.

Причины происшествия выясняются.

Источник: yuga.ru

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Категория: Новости / Происшествия

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