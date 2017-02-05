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/Происшествия/

При пожаре пострадали два оставленных без присмотра ребенка

Пожар в частном доме произошёл в селе Ставропольского края, есть пострадавшие, сообщил агентству глава пресс-службы ГУ МЧС по региону Олег Дегтярев.

"При пожаре, который произошел в селе Архангельском Буденновского района, пострадали дети - 2016 и 2013 годов рождения, оставленные без присмотра взрослых", - сказал О.Дегтярев.

Он уточнил, что они госпитализированы в центральную горбольницу.

Вместе с тем, по словам О.Дегтярева, во время пожара в доме на площади около 50 кв. метров сгорели вещи и мебель, еще на 20 кв.метрах повреждено покрытие потолка.

Источник: interfax-russia.ru

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Категория: Новости / Происшествия

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При пожаре пострадали два оставленных без присмотра ребенка