Сбежавшую из дома на Ставрополье девушку нашли у подруги на Кубани

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В Успенском районе в феврале правоохранители нашли 16-летнюю девушку, которая убежала из дома в Ставропольском крае.

В полицию Изобильненского района Ставропольского края 22 января поступило сообщение об исчезновении 16-летней девушки, которая жила с родителями в селе Московском. После конфликта с матерью из-за пропусков занятий в колледже девушка ушла из дома и не вернулась.

По данному факту следственный отдел начал проводить проверку. Местонахождение подростка установили. Выяснилось, что она уехала в Успенский район Краснодарского края к подруге и все это время находилась там. За период ее отсутствия никаких противоправных действий в отношении девушки совершено не было.

Ребенка вернули родителям, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Источник: kuban24.tv