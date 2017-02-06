В Краснодаре машина врезалась в стенд с демонстрационным автомобилем

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В Краснодаре в феврале на парковке одного из автосалонов машина врезалась в стенд, на котором стоял демонстрационный автомобиль.

Инцидент произошел в одном из автосалонов, расположенных на улице Бородинской.

Момент аварии зафиксировали камеры видеонаблюдения. Запись выложили в социальные сети. На кадрах видно, как в демонстрационный автомобиль Lada, стоящий на рекламном стенде, на большой скорости врезается иномарка.

Оба автомобиля получили значительные механические повреждения. О пострадавших в этом ДТП не сообщается.

Источник: kuban24.tv