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В Краснодаре машина врезалась в стенд с демонстрационным автомобилем
В Краснодаре в феврале на парковке одного из автосалонов машина врезалась в стенд, на котором стоял демонстрационный автомобиль.
Инцидент произошел в одном из автосалонов, расположенных на улице Бородинской.
Момент аварии зафиксировали камеры видеонаблюдения. Запись выложили в социальные сети. На кадрах видно, как в демонстрационный автомобиль Lada, стоящий на рекламном стенде, на большой скорости врезается иномарка.
Оба автомобиля получили значительные механические повреждения. О пострадавших в этом ДТП не сообщается.
Источник: kuban24.tv
Категория: Новости / Происшествия