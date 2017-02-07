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/Происшествия/

В Крымске под колесами локомотива погиб мужчина

В Крымске вечером 6 февраля локомотив вагона-путеизмерителя насмерть сбил мужчину.

По словам машиниста, в сумерках он увидел мужчину, который шел по рельсам. Вагоновожатый подал сигнал и начал тормозить, но пешеход не отреагировал. От полученных травм мужчина погиб на месте, сообщает пресс-служба УТ МВД РФ по ЮФО.

Личность погибшего установлена, им оказался 40-летний местный житель. Проводится проверка.

Источник: yuga.ru

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Категория: Новости / Происшествия

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