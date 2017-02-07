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/Происшествия/

В Ростове в колонию пытались передать телефон в куске сала

В Ростове-на-Дону сотрудники исправительной колонии №2 обнаружили в посылке на имя заключенного запрещенные предметы.

Сотрудниками исправительного учреждения при проверке посылки, адресованной одному из заключенных, обнаружили в ней средства мобильной связи. Все предметы были спрятаны ухищренным способом.

«Запрещенные предметы были спрятаны ухищренным способом: 15 сим-карт в вафлях, мобильный телефон внутри куска сала», — сообщает пресс-служба ГУФСИН РФ по Ростовской области.

По факту проводится проверка, все материалы будут переданы в Мировой суд Октябрьского района Ростова.

Источник: yuga.ru

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Категория: Новости / Происшествия

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