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В Ростове в колонию пытались передать телефон в куске сала
В Ростове-на-Дону сотрудники исправительной колонии №2 обнаружили в посылке на имя заключенного запрещенные предметы.
Сотрудниками исправительного учреждения при проверке посылки, адресованной одному из заключенных, обнаружили в ней средства мобильной связи. Все предметы были спрятаны ухищренным способом.
«Запрещенные предметы были спрятаны ухищренным способом: 15 сим-карт в вафлях, мобильный телефон внутри куска сала», — сообщает пресс-служба ГУФСИН РФ по Ростовской области.
По факту проводится проверка, все материалы будут переданы в Мировой суд Октябрьского района Ростова.
Источник: yuga.ru
Категория: Новости / Происшествия