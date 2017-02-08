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/Происшествия/

Под Краснодаром в автомобиле застрелился пенсионер

В станице Старокорсунской Краснодара 6 февраля в автомобиле обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением головы.

Сообщение о том, что в припаркованном на одной из улиц станицы автомобиле Toyota обнаружено тело мужчины, поступило следователям около 20:10. Погибшего нашел его родственник и вызвал полицию и медиков. Приехавшие врачи констатировали смерть.

«При осмотре места происшествия установлено, что у 62-летнего погибшего в области головы имеются огнестрельные ранения. В автомобиле также обнаружили оружие, похожее на пистолет, из которого, предположительно, были сделаны выстрелы. Его отправили на экспертизу», — рассказал следователь СО по Карасунскому округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Алексей Ларин.

По данному факту проводят доследственную проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливают обстоятельства произошедшего.

Источник: kuban24.tv

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Категория: Новости / Происшествия

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